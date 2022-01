Roubo acaba em morte na Ceilândia

O crime foi cometido na madrugada desta segunda (31)no setor P Norte

Luciana Costa

Durante a madrugada de hoje (31), criminosos invadiram uma casa no setor P Norte, na Ceilândia e cometeram um latrocínio, no qual acontece o roubo seguido de morte. A vítima foi um homem, provável morador da residência – o corpo fora recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a apuração da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o crime ocorreu por volta das 04h30 às 05h20 nesta segunda-feira, e os demais moradores não foram feridos. Os policiais chegaram ao local às 6h da manhã e realizaram a perícia do local. O caso foi encaminhado para a 19ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.