Terracap contrata empresa para construir Portal no Parque de Santa Maria

Com o objetivo de construir um portal no Parque Ecológico de Santa Maria, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Terracap) republicou o aviso de licitação para a contratação de obras. Ainda em 2021, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou a unidade para a população. A comunidade local passou a ter um espaço de lazer, prática de esportes e convivência na região administrativa após os investimentos da Terracap,.

Um parquinho infantil, quadras de areia e poliesportiva, ponto de encontro comunitário (PEC), mesas com bancos de concreto, pergolado ao ar livre e pista de cooper já foram instalados no local. As obras no Parque Ecológico de Santa Maria fazem parte de um acordo entre o Instituto Brasília Ambiental e a Terracap para pagamento de compensação ambiental dos empreendimentos da agência no DF. Agora, será construído um portal, incluído depois no projeto do parque. O valor estimado é de R$ 224.211,76.

O aviso de abertura de licitação foi publicado nesta semana no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A concorrência está marcada para o dia 23 de novembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Obras/Serviços. Para acessar os outros documentos referentes à Licitação Presencial nº 17/2022, basta clicar neste link.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, por meio do número (61) 3350-2222 ou via chat online, disponível no portal da agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

