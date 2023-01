GDF deve recuperar ponte sobre Córrego Pulador, em Brazlândia

O sistema de drenagem responsável por escoar a água do Córrego Pulador, formado por duas manilhas com 1,2 m de diâmetro cada

Com as fortes chuvas das últimas semanas, a ponte que ligava uma área rural de Brazlândia foi destruída. A estrutura era antiga e feita de terra sendo desfeita com a força da água. Por isso, ela será reconstruída pelo Governo do Distrito Federal.

O volume de chuva tem aumentado muito nos últimos anos em Brazlândia. O sistema de drenagem responsável por escoar a água do Córrego Pulador, formado por duas manilhas com 1,2 m de diâmetro cada, não deu vazão à precipitação dos últimos dias. O resultado foi a destruição da ponte aterrada que passa por cima do córrego, uma estrutura feita de terra compactada com 12m de largura e 50m de comprimento.

“Esse acesso que estamos fazendo é importante para a região. É uma via que liga Brazlândia à comunidade da Cascalheira e, devido às fortes chuvas, tivemos o rompimento das manilhas que faziam a passagem da água. Agora estamos fazendo a recuperação dela para a comunidade ter acesso à via”, explica o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves da Cunha.

Para corrigir o problema, a Administração Regional de Brazlândia, em parceria com a Novacap e o DER, está trabalhando na instalação de uma galeria de águas pluviais de 2m de largura por 2m de altura, que irá correr paralelamente às manilhas já existentes para reforçar a drenagem. A intenção é colocar a ponte em funcionamento de novo e, quando chegar a seca, construir uma versão suspensa.

“Estamos com os órgãos de apoio para executar novamente o acesso da Quadra 4 Sul até a Cascalheira. Em um dia choveu mais de 90% do previsto para o mês, tivemos a barragem rompida e vamos executar um trabalho de qualidade”, garante o coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Brazlândia, João Paulo Gomes Bonifacio.

As informações são da Agência Brasília