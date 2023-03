GDF desobstrui bocas de lobo no Paranoá

“Começamos com o Polo Leste lá no Paranoá na segunda-feira (13), uma ação de melhoria asfáltica com a equipe da administração regional”, explica o coordenador

Uma ação do GDF presente deu às vias do Paranoá, serviços de manutenção que eram necessários para melhor atender aos moradores da cidade. I asfalto das quadras 4 e 28 da região administrativa foram recuperados. Para isso, foram utilizadas 6,5 toneladas de massa asfáltica. Também foram feitas a limpeza das bocas de lobo na avenida principal.

“Começamos com o Polo Leste lá no Paranoá na segunda-feira (13), uma ação de melhoria asfáltica com a equipe da administração regional”, explica o coordenador do Polo Leste, Leandro Cardoso.

“Também atendemos algumas demandas de desobstrução de bocas de lobo”, acrescenta. No caso dos bueiros, foi feita a retirada de entulho e lixo acumulados e a substituição das tampas, quando necessário.

O administrador do Paranoá, Wellington Santana, explica que esse é um trabalho para garantir a trafegabilidade nas pistas e nas calçadas da cidade. “São obras de requalificação urbana de extrema importância, onde o principal propósito é a acessibilidade e a retomada do projeto buraco zero”, revela.

A ação contou com três caminhões trucados, duas pás carregadeiras, uma motoniveladora e 10 colaboradores da equipe do Polo Leste e da Administração Regional do Paranoá.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília