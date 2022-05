GDF derruba prédios irregulares no Paranoá

A área tem características rurais e, por isso, não pode ser usada para fins de parcelamento de terras ou regularização fundiária

A Secretaria do DF Legal realizou, nesta quarta-feira (18), uma derrubada de cinco prédios irregulares na área rural do Paranoá. Segundo a pasta, a edificação era objeto de grilagem e parcelamento irregular.

De acordo com o DF Legal, a área tem características rurais e, por isso, não pode ser usada para fins de parcelamento de terras ou regularização fundiária. Após pedido de outros órgãos, como a Seagri a Terracap, equipes se deslocaram ao local é coibiram o avanço das construções.

Foi removida uma edificação precária em alvenaria; três em madeira com forro de PVC e materiais diversos; uma edificação em metal, placas de isopor, telhas de fibrocimento; e uma cobertura em estado precário de madeira e outros materiais. Nenhuma habitada. Também foram removidas uma pocilga, curral e uma estrutura de madeira para embarcar animais.

A operação ainda retirou aproximadamente 2 mil metros lineares de cerca de arame e mourões de madeira; dois pontos de energia clandestinos; e um ponto de água clandestinos.

Pronto-Emprego

Desde agosto de 2020, a Secretaria da DF Legal desenvolve a Operação Pronto-Emprego, que tem por objetivo remover edificações ainda em fase inicial, antes que elas se estabeleçam de forma a serem irreversíveis. O diferencial dessa operação é a resposta em um prazo de até 72 horas após o conhecimento do fato por parte da DF Legal.

Os trabalhos da Pronto-Emprego se estendem a examinar e agir em obras irregulares, parcelamento irregular de solo, disposição ilegal de resíduos e atividades econômicas sem autorização.

Assim, se reduz os impactos políticos, ambientais, sociais e financeiros tanto para o Estado quanto para aqueles que buscam invadir terras públicas, desincentivando e coibindo, logo no começo, para que grileiros não tomem conta do solo do Distrito Federal, prejudicando o patrimônio que é de todos.

Todos os dados relacionados às operações ordinárias e da Pronto-Emprego podem ser consultados no site da DF Legal, na aba “Painéis de Resultados”.