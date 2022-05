Peguem os casacos! Defesa Civil alerta para baixas temperaturas

A partir da próxima segunda-feira (23), o CBMDF começará a arrecadar casacos para a “Campanha Agasalho Solidário 2022”

A fim da semana será, de acordo com a Defesa Civil, de temperaturas baixíssimas. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a DC alerta para a queda de temperaturas na capital.

Conforme anunciado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), o frio que aterrissa no DF é resultado de uma massa de ar frio de origem polar e deve atingir níveis inferiores a 10°C.

Por isso, a Defesa Civil orienta a população para que:

Tenha especial atenção com crianças, idosos e pessoas doentes;

Mantenha-se agasalhado. Proteja também as extremidades do corpo, use toucas e luvas;

Beba bastante líquidos;

Evite manter os ambientes muito fechados. Mantenha sua casa e local de trabalho limpos e arejados. Previna-se contra doenças respiratórias.

Procure agasalhar seu animal de estimação. Considere o uso de roupas de proteção. Abrigue o em relação ao vento. Forre adequadamente o local de dormir;

Se precisar permanecer ao ar livre, proteja-se do vento;

Em caso de necessidade, acione os serviços de emergência.

Campanha do agasalho

A partir da próxima segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) começará a arrecadar casacos para a “Campanha Agasalho Solidário 2022”.

Para doar, cocê poderá deixar sua doação em qualquer Quartel Operacional do Corpo de Bombeiros, bem como no Centro de Capacitação Física ( Setor Policial Sul), Academia de Bombeiros Militares (Setor Policial Sul) e no Quartel do Comando-Geral (Setor de Administração Municipal/SAM, Qd 2)

Quais itens eu posso doar?

O foco da campanha é a arrecadação de agasalhos e cobertores, mas também receberemos:

Lençóis;

Roupas;

Calçados.

Como devo fazer?

Separe agasalhos, cobertores, fronhas e lençóis que estejam em condições de serem utilizados;

Lave-os com água e sabão;

Deixe-os secar;

Coloque-os em sacolas plásticas, preferencialmente transparentes;