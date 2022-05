Veículo capota e cai na passagem subterrânea para pedestre no Eixinho Sul

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento em cada sentido foi interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF

Um veículo, GM Equinox de cor preta, capotou no Eixinho W, na altura da quadra 212/213, às 13h32 desta quarta-feira (18). O condutor R.P.S, de 59 anos, relatou que seguia sentido Rodoviária, quando foi surpreendido por um outro carro que saia da tesourinha. Ele perdeu o controle da direção, colidiu com um poste de iluminação pública e capotou na passagem subterrânea do lado oposto da via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência com três viaturas e doze militares.

No carro também estava o adolescente H.P.O de 13 anos, que também não se feriu.

Uma pedestre que atravessava a via, relatou que quase foi atropelada pelo carro desgovernado. Ao tentar se salvar do acidente, acabou caindo e escoriando uma pequena parte do cotovelo esquerdo. Ela foi atendida e avaliada pelos militares e não quis ser levada ao hospital.

O outro carro envolvido (que saía da tesourinha), foi o Fiat Fiorino de cor branca, conduzido pelo senhor H.F.R.P de 20 anos, que não se feriu. Mas permaneceu no local do acidente até a chegada da PMDF.

Durante o atendimento uma das faixas de rolamento em cada sentido foi interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF.

