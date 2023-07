GDF decide manter programa de escolas cívico-militar

Mais cedo, o governo Lula (PT) comunicou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, do Ministério da Educação (MEC)

O Governo do Distrito Federal (GDF) informou, nesta quarta-feira (12), que pretende manter o programa de escolas cívico-militar, onde a gestão das unidades educacionais é dividia entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública.

“A Secretaria de Educação do DF esclarece que o programa que está sendo encerrado é o de iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, ou seja, distinto do “Projeto Escolas de Gestão Compartilhada”, informou a pasta em nota.

Mais cedo, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, do Ministério da Educação (MEC). O projeto, semelhante ao utilizado no DF, era uma das prioridades do governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No total, o Distrito Federal conta com 13 escolas com gestão compartilhada entre as secretarias e outras quatro com parcerias com o MEC.

“A pasta informa, ainda, que tomou ciência do encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, do Ministério da Educação, e adotará as medidas necessárias para viabilizar a decisão do Governo Federal”, finalizou a secretaria.