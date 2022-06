Atualização diária das medidas de combate à Covid-19 pelo GDF

Ação entre as secretarias de Educação e de Saúde possibilita a vacinação aos sábados nas escolas; programa já passou por várias cidades

Com a alta da taxa de transmissão de Covid-19 no Distrito Federal, de 1,80, ou seja, 100 pessoas infectadas transmitem para outras 180, escolas em Ceilândia e Gama abriram as portas para imunizar a população.

A Secertaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, deu continuidade ao programa vacinação nas escolas. No sábado (11), foi a vez do Centro de Ensino Fundamental 32, no Sol Nascente/Ceilândia, e da Escola Classe 9, no Gama, que abriram as portas para imunizar contra covid-19, influenza e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

As vacinações, para todas as idades, tiveram início às 9h e terminaram às 17h. A ação conjunta entre as duas secretarias segue até o final deste mês. Pessoas com 50 anos ou mais já podem tomar quarta dose do imunizante na capital, enquanto adolescentes entre 12 e 17 anos podem tomar a terceira dose.

Com informações da Agência Brasília