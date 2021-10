GDF contrata professores e assistentes para escolas

“Com esse chamamento de professores, nós vamos zerar o cadastro reserva e encaminhar um novo recurso”, escreveu em redes sociais

Na tarde desta sexta-feira (29), o governador dos Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a nomeação de 431 candidatos da Secretaria de Educação.

Desses, são 339 professores e 94 da assistência à educação. “Com esse chamamento de professores, nós vamos zerar o cadastro reserva e encaminhar um novo recurso”, escreveu em redes sociais.

Boa tarde a todos! É com muita alegria que anuncio a NOMEAÇÃO de 431 candidatos da Secretaria de Educação, sendo 337 professores e 94 da carreira de Assistência à Educação. Com esse chamamento de professores, nós vamos zerar o cadastro reserva e encaminhar um novo concurso. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) October 29, 2021

Segundo o governador, além desses, nesta semana ainda serão contratados 128 profissionais para as Secretarias de Desenvolvimento Social, de Justiça e Cidadania e da Mulher. Ainda de acordo com Rocha, desde o início do governo, foram mais de 18 mil funcionários públicos nomeados para diversas áreas.

“Na área da saúde, chamamos mais 219 profissionais para trabalhar nas novas UPAs do Gama, que já foi inaugurada e já está atendendo, e do Riacho Fundo II, que vamos inaugurar nos próximos dias”, finalizou Ibaneis.