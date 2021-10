App irá monitorar casos de Covid nas escolas na volta às aulas

O aplicativo, que não estará disponível para a população, apenas para o corpo técnico das escolas públicas e órgãos do governo, terá registro de acesso em tempo real, notificação de possíveis surtos e atuação imediata da vigilância sanitária.

Nesta sexta-feira (29), o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou uma portaria conjunta, por meio das secretarias de Educação e Saúde, que estabelece o retorno às aulas 100% presenciais na rede pública. A retomada ocorrerá na próxima quarta-feira, 3 de novembro. Ainda na manhã de hoje, ocorreu uma coletiva de imprensa com o secretário General Pafiadache (Saúde) e a secretária Hélvia Paranaguá (Educação) para esclarecer dúvidas sobre o retorno dos estudantes às salas de aula.

A maior novidade, anunciada pelo Secretário de Saúde, General Pafiadache, é o monitoramento dos alunos, professores e funcionários por meio de um aplicativo. “Estamos entregando para secretaria de educação um aplicativo para acompanhar os casos de Covid que envolvem nossas escolas. Vamos abranger 806 instituições que serão monitorados pela tecnologia […] vamos monitorar mais de 543.833 estudantes e 57.684 profissionais de educação. É para monitorar e antecipar os surtos”, disse o secretário.

O Secretário de Saúde lembrou que a retorno em 100% das aulas presenciais há tempos é pensado pela secretária e, de acordo com os dados de casos de Covid nas escolas, fizeram os protocolos para dar maior segurança para o aluno. “Há um bom tempo já fazemos contato entre as secretarias para retornar com segurança. Fizemos protocolo para que tudo possa acontecer na maior segurança possível […] as instituições notificaram 1.756 casos de janeiro até 15 outubro, sendo 790 em estudantes, 451 entre professores e 515 entre funcionários e servidores das escolas”, disse Pafiadache

O aplicativo, que não estará disponível para a população, apenas para o corpo técnico das escolas públicas e órgãos do governo, terá registro de acesso em tempo real, notificação de possíveis surtos, atuação imediata da vigilância sanitária, terá relatórios inteligentes e será integrado com as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Todos os dados dos alunos e professores serão criptografados, assim não correm o risco de serem roubados.

Basicamente, conforme as notificações sobre os possíveis casos de Covid nas instituições, o aplicativo fará o encaminhamento do aluno, professor ou funcionário para a UBS mais próxima. Além disso, as notificações avisarão as regionais de ensino sobre a situação, em caso da tomada de medidas mais severas.

Protocolos

Aqueles alunos, professores e outros profissionais que estiverem infectados pela covid ou em contato com pessoas infectadas poderão seguir no ensino remoto, bem como estudantes que se enquadrem em casos específicos de saúde.

As escolas deverão seguir protocolos já conhecidos, como aferir a temperatura do corpo, exigir uso de máscara, proibir funcionamento de bebedouros de aproximação da boca e de catracas biométricas, escalonar horários de intervalo, refeições e outras atividades que gerem aglomeração, dentre outros (confira as recomendações na íntegra a partir da página 17).

“A pandemia não acabou. Então vamos seguir os protocolos previstos na portaria. Estamos dando um passo com responsabilidade. É fundamental esse entendimento”, disse general Pafiadache

Volta às aulas faltando 30 dias de ano letivo

Presente na coletiva de imprensa, a Secretária de Educação Hélvia Paranaguá lembrou que, independente do que falta para o ano letivo acabar, a volta às aulas é de extrema importância para os estudantes.

“O que é marcante é o retorno em 100%. As perguntas mais realizadas são em relação ao retorno faltando 30 dias de ano letivo para acabar o ano. Nossa preocupação é o estudante, a aprendizagem de qualidade é o ambiente escolar, onde ela socializa, cria rotina e isso é importante. Temos 200 dias letivos no ano e 30 dias é representativo”, afirmou Hélvia Paranaguá.

“Nesse período que estávamos sem aulas presenciais, o GDF investiu na melhoria da estrutura física das escolas, elas estão bem mais bonitas, reformadas, higienizadas, isso nos dá uma tranquilidade de um retorno mais seguro”, completou a secretária de Educação.

O Secretário de Saúde completou a fala de Hélvia e disse que o retorno das aulas fará bem para os pais e alunos. “O retorno dos jovens envolve a saúde mental, a convivência, a alimentação que é dada nas escolas, o bem estar. Vamos acompanhar para que não tenhamos retrocessos”, finalizou General Pafiadache.