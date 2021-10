GDF aprova regularização de dois condomínios em Sobradinho

Para a regularização dos condomínios particulares, como é o caso, a atuação do GDF se encerra com a divulgação dos decretos

O Governo do Distrito Federal aprovou, nesta quinta-feira (14), os projetos urbanísticos dos condomínios Império dos Nobres, em Sobradinho, e São José, em Sobradinho II. Os decretos de regularização n° 42.610 e n° 42.609 devem ser publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Para a regularização dos condomínios particulares, como é o caso, a atuação do GDF se encerra com a divulgação dos decretos. A partir de agora, começa a contar o prazo de até 180 dias para que a Urbanizadora Paranoazinho, responsável pelas duas áreas, dê entrada com o pedido de registro dos imóveis em cartório. O processo antecede a adoção das medidas para melhorar a infraestrutura dos locais beneficiados.

O condomínio Império dos Nobres – Etapa IV possui 4,2806 hectares, o equivalente a mais de quatro campos de futebol. São 47 lotes residenciais e uma população estimada em 155 habitantes. O seu diferencial em relação aos outros projetos urbanísticos é que prevê a criação de mais áreas verdes no local, para beneficiar toda a população do setor habitacional.

Já o São José tem 50 lotes espalhados por uma área de 2,0399 hectares, com uma população de 205 pessoas.

Os projetos urbanísticos de regularização dos dois condomínios foram aprovados em julho e abril deste ano, pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan). Os parâmetros também foram aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e estão em conformidade com as diretrizes urbanísticas vigentes.