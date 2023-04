GDF aprova construção de escola para 1ª infância no Riacho Fundo

A unidade terá o investimento de R$ 5.999.731,07 do GDF e do FNDE e ficará localizada na QN 9, Área Especial 4

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta terça-feira (04), no Diário Oficial do DF (DODF), a construção de um novo Centro de Educação para Primeira Infância (Cepi) na região do Riacho Fundo.

A unidade terá o investimento de R$ 5.999.731,07 do GDF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ficará localizada em uma área com mais de 4.500 m², na QN 9, Área Especial 4.

O espaço contará com 1.603,20 m² de área construída, dez salas de atividades para a educação infantil, além de sala multiuso, direção, secretaria, sala de professores, solários, fraldários, lactário, sala de amamentação e refeitório.

Serão construídos ainda pátio coberto e descoberto, banheiros, cozinha, copa, despensa, rouparia, lavanderia, vestiários, estacionamento, guarita, playground, grelhas para captação de água pluvial, castelo d’água, central de gás, canteiros e área verde com tratamento paisagístico.

Padrão FNDE

Os prédios dos Cepis seguem o modelo padrão tipo 1 do FNDE. A Secretaria de Educação (SEE) elabora os projetos de implantação, complementares, planilhas orçamentárias, o projeto básico e cuida da contratação da empresa.

As informações são da Agência Brasília