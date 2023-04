Projeto “África é Nós” lança sua segunda edição

Iniciativa realiza intercâmbio cultural entre África e Brasil em escolas públicas do Distrito Federal

África É Nós é um projeto que nasceu em 2022 com o objetivo de apresentar nas escolas de ensino fundamental e médio a cultura afro-brasileira e africana. Criado por africanos e brasileiros com foco no combate ao racismo por meio da moda.

O projeto tem como base a Lei 10.639 que desde 2003 tornou obrigatório nas escolas de ensino fundamental e médio o estudo sobre a História e Cultura Afro- Brasileira e História do Continente Africano.

O foco do projeto é apresentar a moda além do vestir. Porque vestir é um ato político e símbolo de resistência. Mostrar que tecido é herança e diz muito sobre personalidade e ancestralidade.

Sabe-se que a cultura negra influenciou diversos estilos que hoje conhecemos. Por isso, a importância de contar novas narrativas aos jovens e adolescentes a cerca daquilo que nos foi apresentado até hoje.

África É Nós vem numa pegada descontraída para todos participarem, sem um papo clichê do que pode ou não ser usado. Moda é comunicação e a missão é usar e abusar da criatividade e das cores.

Os alunos participarão de oficinas sobre os temas como: maquiagem para pele negra, técnica de passarela, história da moda e estética africana, penteados afro e turbantes.

Maquiagem para pele negra

Durante muito tempo tivemos um mercado de cosméticos que simplesmente invisibilizou a pele negra, suas necessidades e diversidade. Nessa oficina será possível apresentar produtos adequados e técnicas, levando em consideração cada tonalidade e características.

Técnica de Passarela

É muito recente a presença de modelos negros nas passarelas e ensaios fotográficos. Os desafios sempre existiram e a exigência de um padrão estereotipado exclui muita gente preta. O Africa É Nós quer trazer inspirações, representatividade e conhecimento para os jovens que desejam seguir carreira como modelo.

História da Moda e Estética Africana

A moda africana que tem influenciado as passarelas no mundo inteiro carrega a história de um continente diversificado. Dando destaque às cores, textura, tecidos, profissionais e muita personalidade. Vestir é expressão que assume comunicação verbal e não verbal. É sobre essa história que o projeto quer contar.

Penteados Afro

Ao longo do tempo os cabelos crespos principalmente foram marginalizados. Dando espaço nas passarelas somente para os cabelos lisos. Hoje a narrativa é de enfrentamento e liberdade. O penteado afro é cheio de significado e nessa oficina será ensinada a história dos penteados.

Turbante

Por trás desse adereço há muito o que dizer a começar pelo continente africano onde é considerado um elemento estrutural da cultura e carrega muito significado. Aqui no Brasil é herança de pessoas pretas que passaram pela dolorosa história da escravidão. Hoje cada tipo de amarração tem um símbolo de luta e resistência. Tem turbante para todos os gostos como: faixa turbante ideal para quem usa tranças, turbante africano bem colorido, turbante com box braids, turbante fechado e entre outros.

Cada oficina será comandada por profissionais da área onde os alunos terão aprendizagem por meio da prática.

O projeto cresceu e nessa segunda edição conta com uma contratação de 32 profissionais negros a maioria residentes do Distrito Federal. Vem com a novidade de passar por duas escolas no Distrito Federal: Centro Educacional 310 de Santa Maria e Centro de Ensino Médio Integrado – CEMI Gama. Tudo começa a partir do dia 30/03 encerrando dia 25/05 com desfile de moda em comemoração ao mês da África.