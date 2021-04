GDF amplia leque de vacinação para grupo com comorbidades

Entre os dias 4 e 5 de maio, é a previsão da Saúde para o início da imunização de grávidas, hipertensos e outros

A imunização para aqueles dentro do grupo de comorbidades já tem previsão de início e sistema de cadastramento próprio para acesso ao imunizante. Segundo o coordenador do Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero, a expectativa de começar a nova fase está para os dias 4 e 5 de maio – entre terça e quarta-feira da semana que vem – quando deve-se completar a imunização dos idosos com 60 e 61 anos de idade.

“Nós acreditamos que a vacinação do grupo de 60 e 61 anos deve ir até terça-feira (3), todas as pessoas desse segmento devem se vacinar até a próxima quarta (4), no máximo. É o prazo para obter mais doses e uma orientação técnica do Ministério da Saúde para qualificação destes grupos com maiores chances de complicação no quadro de doença”, disse Valero ao Jornal de Brasília nesta quinta-feira (29).

Segundo o chefe da SVS-DF, ainda há previsão de 5 mil doses da vacina Pfizer advindas do governo federal para a próxima semana. A SES-DF recebeu cerca de 62 mil doses nesta quinta-feira (29). Destas: 2.237 para agentes de segurança e 11.171 são destinadas para a aplicação da segunda dose – a chamada D2. Outras foram destinadas ao grupo de 60 e 61 anos, com vacinação prevista para iniciar nesta sexta-feira (30) – são 56.750 neste segmento, segundo levantamento da Codeplan.

“A gente só avança com a aquiescência do Ministério da Saúde. Até porque se não tivermos vacinas para a segunda dose, a culpa é deles. Só fazemos o que é recomendado pelo governo federal”, ressaltou o chefe do comitê de vacinação do DF, Divino Valero.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito (SES-DF) apresenta, nesta quinta-feira (29), a plataforma que vai organizar a distribuição das doses. Segundo Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil do GDF, está confirmado o início para a próxima semana. “Sempre dissemos que o início dessa nova fase seria assim que terminássemos as faixas etárias de idosos. Agora vamos nos organizar para começar a próxima fase.”

“Fomos a única unidade que não usou D2 como D1, isso serve para tranquilizar as pessoas que tomaram a primeira dose que eles têm a segunda dose assegurada. Lembrando que começamos a exigir o cartão de vacinação do DF, para não ter caso de faltar para a população do DF caso haja uma alta demanda”, ressaltou o chefe da Casa Civil do DF.

O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica, nesta quarta-feira (28), com as diretrizes da vacinação da Covid-19 para o grupo das comorbidades, o próximo a ser contemplado pelo Plano Nacional de Imunizações. As comorbidades são pessoas que têm alguma doença ou agravo prévio, tornando-as mais vulneráveis às complicações da doença.

No documento está descrito as seguintes fases de vacinação:

Fase 1

Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos;

Pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;

Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) e têm alguma comorbidade, maiores de 18 anos;

Pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Fase 2

Será aberta a vacinação para demais pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos.

Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, inicia-se a aplicação nas pessoas com 50 a 54 anos, depois 45 a 49 anos e assim por diante, até os 18 anos.