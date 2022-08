GDF abre vagas para qualificação profissional de idosos

Mais 80 vagas foram abertas, mas dessa vez, as oportunidades são para pessoas com mais de 60 anos, no projeto “Guardiões”

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de ontem (29), o GDF publicou o Chamamento Público para o projeto “Qualificação Profissional e Empreendimentos Sociais Barba na Rua”, com 80 vagas. E nesta terça, foram abertas mais 80 vagas, mas agora, as oportunidades são para os idosos, no projeto “Guardiões”.

O período de inscrições começou hoje, e vai até o próximo domingo (4), por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Trabalho. Confira a disposição das vagas:

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, que declare estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou em situação de desemprego, que necessitem de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho.

Também é necessário ser maior de 60 anos e beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal. A preferência é de residentes das Regiões Administrativas de Itapoã, São Sebastião, Paranoá e Varjão.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho do DF a partir do dia 6 de setembro. A previsão é de que as atividades comecem no dia 13 do mesmo mês na Associação Positiva de Brasília, no Itapoã.