GDF abre inscrições para cursos da Escola de Governo

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, destaca a variedade de cursos no mês de março

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com inscrições abertas para 20 cursos presenciais, entre eles Língua Brasileira de Sinais (Libras), inglês, sistemas, administração pública e defesa pessoal. Todos os cursos têm turmas com até uma semana de duração e os interessados podem se matricular online.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, destaca a variedade de cursos no mês de março. “Nossa seleção contemplou os cursos mais procurados pelos servidores, mas também aqueles que formam servidores para melhorar o atendimento à população”, explica. “A capacitação dos servidores também é uma missão para nós. Por isso, estamos sempre em busca de identificar temas importantes e de impacto na vida do servidor-cidadão e também do servidor que trabalha para o cidadão”, completa a secretária executiva de Gestão Administrativa, Ana Paula Cardoso.

Uma das capacitações mais procuradas pelos servidores é para a melhorar a rotina de utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A Egov oferece quatro turmas do módulo “SEI! Usar” durante o mês de março, com duração de uma semana, no período matutino ou vespertino. Além disso, em 7 de março, está agendado um aulão Egov com o tema Boas Práticas no SEI, das 8h às 12h.

A Egov também vai oferecer cursos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de Língua Inglesa. Os cursos de inglês são oferecidos em três níveis básicos. O nível Básico I será realizado nos dias 7 a 9 de março. O Básico II será nos dias 6 a 10 de março. Já o Básico III ocorre de 7 a 9 de março. As aulas de inglês têm 1h30 de duração.

Os cursos presenciais da Egov incluem ainda outros temas administrativos, como gestão e fiscalização de contratos, elaboração de projeto básico e termo de referência e gestão de riscos. Também passou a ser oferecido, neste mês, o curso de defesa pessoal para mulheres. Além dos cursos presenciais, a Egov disponibiliza diversas oportunidades de capacitação em cursos a distância.

As inscrições para os cursos presenciais vão até o dia 7 de março, mas a maioria das turmas encerra a oferta de vagas já na próxima terça-feira (28). Confira a disponibilidade e inscreva-se no site da Egov.

Veja os cursos disponíveis:

→ Curso – Relações autênticas, com base na Comunicação Não Violenta (CNV) –

→ Programa Virando a chave com a Comunicação Não Violenta

→ Curso – Metodologias ativas em videoconferências e reuniões

→ Curso – Inglês básico I

→ Curso – Inglês básico II

→ Curso – Inglês Básico III

→ Curso – Defesa pessoal para mulheres

→ Curso – Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência

→ Curso – Gestão e fiscalização de contratos

→ Curso – Gestão de riscos na Administração Pública

→ Curso – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) – Módulo: Manual MROSC

→ Curso – Tratamento de acervos arquivísticos

→ Curso – Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar

→ Aulão Egov: Boas práticas do SEI

→ Curso – SIGGO Essencial do Zero ao Avançado: Teoria e Prática

→ Curso – Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Módulo básico I

→ Curso – Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Módulo básico I

→ Curso – Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Módulo básico II

→ Curso – Programa de Ambientação e Integração (PAI)

→ Curso – Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

As informações são da Agência Brasília