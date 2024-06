Gasolina com preço de Álcool na Asa Norte

Por Luís Nova

[email protected]

Uma fila de quase três quilômetros de carros se formou ao longo do eixo L Norte. Esse movimento foi de motoristas para abastecer gasolina com preço de álcool. O posto Jarjour, da 206 Norte, comercializou, nesta quinta, 20.000 litros de combustível com o desconto de 33%, referente aos tributos cobrados da gasolina, cada litro saiu por R$3,80. A representante comercial de uma loja de varejo, Beatriz Magalhães, de 31 anos, chegou cedo ao posto, por volta das 6h50 e só abasteceu às 9h45. Mesmo com a espera de quase 3h, ela ficou extremamente feliz e “satisfeita” com o preço pago.

“Tem que aproveitar. No meu trabalho eu rodo muito e toda economia é importante. Acredito que deveria ter menos impostos no combustível. Se a gasolina fosse sempre esse preço seria um sonho”, relata Beatriz. A representante comercial também contou que todo dia roda uma média de 100km durante o trabalho. “Saio de Águas Claras e venho para o plano, Lago Sul, Lago Norte e toda a região. Rodo muito a trabalho”, explica. Beatriz.

O preço especial da gasolina faz parte da iniciativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF) conhecida como Dia Livre dos Impostos. Durante toda a quinta (6) vários comércios, que aderiram a iniciava, venderam produtos com 33% de desconto, valor referente aos impostos federais e estaduais que incidem sobre os produtos.

No posto da Asa Norte, cada carro só pode abastecer 20l, que com o preço promocional fica em R$76. Com o preço normal, de R$ 5,68, a mesma quantidade de gasolina fica em R$113,60. Quase R$40 reais de desconto.

O marceneiro Raimundo Nonato de Jesus, de 55 anos, saiu cedo do Novo Gama. Ele chegou ao posto por volta das 7h e esperou quase 3h para abastecer. De acordo com ele, vale a pena pegar a fila e aguardar para conseguir o desconto. “A gasolina tem que abaixar no DF. A diferença é grande sem o imposto. Podiam mais postos aderirem a essa iniciativa e podia ser mais litros por pessoa”, pontua o marceneiro.

De acordo com o proprietário do único posto que aderiu a promoção do Dia Livre dos Impostos, Wonder Jarjour, todos os litros de combustíveis foram vendidos. O estoque disponível acabou 15h. Foram um total de 1000 veículos abastecidos com o valor especial.

“Participamos desta campanha há mais de 10 anos. Queremos mostrar o preço real do combustível e o impacto no bolso do contribuinte. A grande participação dos veículos nós dá gás para continuar fazendo. Os impostos são recolhidos normalmente, mas hoje o posto não repassa para o cliente, não ganhamos nenhum dinheiro neste dia. O preço vendido está abaixo do custo. A gente patrocina esse custo do imposto para fazer parte desta campanha da CDL”, explica o empresário.

O coordenador do Dia Livre dos Impostos, Hugo Leite, comemorou a aderência dos lojistas ao evento e, também, frisou que domingo ainda tem sorteio de desconto de R$20 mil reais para a compra de um Citroen C3 novo. “Diversos segmentos, mobilizados nesse movimento de conscientização sobre a nossa elevada carga tributária. Começamos o dia no Posto Jarjour, que está vendendo gasolina a R$3,80. Em toda a cidade temos parceiros com produtos à venda, em média 40% de desconto. É importante destacar que esses impostos são pagos pelos lojistas e são repassados para os consumidores”, conclui.