César Maia é flagrado sentado no vaso sanitário durante sessão online da Câmara 

Socorrooo! Gente, que cena foi essa do vereador Cesar Maia sentado na privada enquanto participava de uma sessão online da Câmara Municipal do Rio. Depois de assistir o vídeo, eu posso dizer que nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. Isso tudo aconteceu nesta quarta-feira (5), enquanto era debatido um projeto de lei que reconhece o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural da cidade.

A sessão plenária estava sendo realizada por videoconferência, quando o ex-prefeito do Rio aparece sentado na privada depois que o vereador Pablo Mello (Podemos), quem presidia a sessão, chamar ao microfone um outro parlamentar para se pronunciar sobre o projeto.

Todos estavam com a câmera ligada – e do nada, Maia apareceu sentado em um vaso sanitário. No mesmo instante, o vereador virou a câmera de lado e a transmissão da TV da Câmara cortou a imagem para o plenário.

“Senhor vereador Cesar Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor”, pediu Mello.

“Perfeitamente”, retrucou o ex-prefeito, enquanto o colega Pablo Mello tentava segurar o riso ao microfone.

Em nota, a assessoria de Maia fisse: “o vereador estava presente na sessão plenária, como em todas, e teve uma indisposição repentina, mas se manteve na sessão. O mal-estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho”.