Garis do DF fazem curso de conserto de celular para incrementar renda

De iniciativa da Sustentare Saneamento, em parceria com o Instituto Barba na Rua, o curso não terá custo para os alunos e terá duração de 22 dias

Incrementar a renda dos garis nas horas vagas é o objetivo do Curso de Conserto de Smartphone Módulo Básico oferecido pela Sustentare Saneamento a seus colaboradores gratuitamente. Em parceria com o Instituto Barba na Rua, que forneceu a bancada de equipamentos necessários para a manutenção dos aparelhos celulares, o curso teve início na última terça-feira (5/3) e terá duração de 22 dias. A Sustentare cedeu a estrutura física, custeou o professor e o material didático, além dos insumos elétricos e eletrônicos para as aulas práticas.

“Este é o primeiro de vários cursos técnicos que vamos oferecer aos nossos colaboradores, em parceria com o Instituto Barba na Rua. Trata-se de uma ação de responsabilidade social da Sustentare que visa qualificar nossos colaboradores de modo que eles possam trabalhar nas horas vagas, aumentando suas rendas e, consequentemente, a qualidade de vida”, destaca Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

As aulas acontecem no Distrito de Limpeza de Taguatinga, de segunda a sexta-feira, no período vespertino, com duração de 4 horas diárias (14h30 às 18h30). Ao todo, 60 garis foram inscritos, divididos em três turmas de 20 alunos cada.

O conteúdo é dividido em 13 módulos. Entre os assuntos ensinados estão: papel do sistema operacional e funcionalidades dos smartphones; mapeamento de placas; interpretação de diagramas; análise de esquemas elétricos; principais defeitos e soluções; procedimentos técnicos de desmontagem e remontagem.

Segundo Fagner Denis, varredor da Sustentare há seis anos, o curso tem sido muito interessante. “Estou aprendendo bastante e tenho certeza que sairei capacitado para trabalhar em outra área do mercado no contra turno do meu trabalho atual”.