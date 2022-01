Garantida aplicação do Enem nas unidades prisionais

Com reforço de equipes policiais, custodiados poderão fazer o exame em segurança, nos dias 9 e 16 deste mês

Para garantir a participação de custodiados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape) reforçou o número de policias penais. A prova será aplicada nos próximos dias 9 e 16. A ação tem o intuito de levar conhecimento e possibilidade de acesso ao ensino superior para pessoas privadas de liberdade, mediante autorização judicial.

Pela primeira vez, a Seape assumirá toda a logística necessária para a realização das provas, assegurando o cumprimento das diretrizes repassadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Pensando na segurança dos quase 1,5 mil reeducandos inscritos e das equipes que aplicarão as provas, haverá uma ação integrada de policiais das unidades de plantão, dos núcleos de ensino, da Gerência de Saúde, da Gerência de Políticas Penitenciárias da Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP) e da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE).

As provas serão realizadas em todas as unidades prisionais do DF, com a devida adoção de todas as medidas sanitárias de prevenção à covid-19 e influenza. Máscaras e álcool gel serão fornecidos aos participantes.

*Com informações da Agência Brasília