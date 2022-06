Gama vai ganhar sua 14ª unidade básica de saúde

O Gama ganhará sua 14ª unidade básica de saúde (UBS), trata-se da UBS 7, ela começou a ser construída onde funcionava Centro de Saúde nº 8

O Gama ganhará sua 14ª unidade básica de saúde (UBS), trata-se da UBS 7, avaliado em R$ 5,6 milhões. Ela começou a ser construída no local onde funcionava o antigo Centro de Saúde nº 8.

“Mais uma UBS para o Gama reforça nosso trabalho na atenção primária, que é a porta de entrada na rede de saúde”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “Nelas são resolvidas cerca de 80% das demandas de saúde da população”, completa.

“A construção de mais um equipamento de saúde no Gama vai valorizar ainda mais o acesso com qualidade à população adstrita à área de cobertura pelas equipes de saúde desta unidade básica, bem como melhorar a estrutura de trabalho para todos os servidores. É mais um avanço do nosso governo em melhorar a nossa rede de saúde”, disse o superintendente de Saúde da Região Sul do DF, Roberto Cortes.

No dia 1º de junho, a edificação do equipamento teve início. Segundo o projeto, a sala de espera terá capacidade para atender 160 pessoas. A unidade será composta de um Centro de Especialidade Odontológica (CEO) com dez cadeiras de atendimento, sendo uma para pacientes com necessidade especiais; ambiente para acupuntura e consultórios de clínica médica e de ginecologia.

Também haverá consultório para atendimento infantil e de adolescentes, que ficará separado do espaço destinado ao atendimento dos adultos. As informações são do Memorial Descritivo da Edificação, fornecido pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura em Saúde, da Secretaria de Saúde.

“A construção dessa UBS atende a uma grande expectativa da comunidade do Gama. O espaço anterior estava abandonado. Quando estiver pronto, vai servir para desafogar o Hospital Regional”, avaliou a administradora da região administrativa, Joseane Araújo.

“A obra está na fase inicial e seguindo de acordo com o cronograma”, disse o chefe de Edificações da Novacap, empresa responsável pelo gerenciamento e fiscalização da obra, Carlos Alberto Spies.

A população aprovou a construção de mais uma unidade de saúde na região administrativa do Gama. “Vai ser benéfico para todos daqui”, avaliou a aposentada Lídia Chaves, moradora do Gama há 57 anos.

Outro que comemorou a construção da UBS 7 foi o também aposentado José Gomes, de 73 anos. “A cidade está precisando e será muito bom para o Gama. Essa UBS vai melhorar os serviços de saúde daqui”.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Sandra Gomes de Souza, de 64 anos, 59 dos quais vividos no Gama, elogiou a prioridade no atendimento pediátrico que a UBS dará. “O fato de atender crianças e adolescentes é muito importante, pois é grande o número de doenças nessa faixa etária. A UBS é bem-vinda”, pontuou.

*Com informações da Agência Brasília