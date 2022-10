Fotojornalista brasiliense Sebastião Pedra morre aos 58 anos

Fotojornalista por muitos anos no Jornal de Brasília, Sebastião Pedra de Jesus tratava uma cirrose hepática há dois anos

Morreu por volta das 18h deste último domingo (23), o fotojornalista brasiliense Sebastião Pedra de Jesus, aos 58 anos, no Rio Grande do Norte. Ele estava tratando uma cirrose hepática desde 2020. Infelizmente, após uma parada cardíaca, não resistiu. Sebastião tinha uma passagem bastante consolidada, trabalhou por muitos anos no Jornal de Brasília nos anos 2000 e em outros meios de comunicação da capital. Pedra deixa sua esposa, Mikarla Dionísio, quatro filhos e cinco netos.

Segundo o editor-chefe do JBr, Ricardo Nobre, Pedra era um profissional de alto gabarito. “O Pedrinha, como muita gente o tratava, era um doce de pessoa, além de mostrar criatividade impressionante com seu trabalho. Foi um choque essa perda tão precoce”, afirmou.

A filha do fotojornalista, Paula Lucio, 27 anos, informou que conversou com seu pai horas antes da perda, ele apresentava taxas alteradas por conta de um sangramento, além de indisposição e fraqueza. Ela disse que o médico informou que provavelmente Sebastião precisava de um transplante de fígado.

“Era uma pessoa de coração muito bom, gostava de ajudar as pessoas, amava crianças, onde chegava fazia amizades, era engraçado… […] Ele tinha se batizado nas águas, era adventista do sétimo dia, estava servindo ao Senhor”, lamentou.

A filha, que mora no DF, conta que ao meio-dia de domingo a voz do pai estava bem arrastada devido a fraqueza. Ela voltou a conversar com ele por volta de 15h50. “ Eu disse que tinha comprado passagem para dia 24, no dia seguinte, porque eu iria ir para ajudar a esposa dele, ficar revezando com ela no hospital. Ele disse que não precisava porque eu iria gastar dinheiro, e eu disse que não tinha problema que eu iria sim”, contou a filha sobre conversa horas antes do óbito.

Sebastião foi internado no hospital Walfredo Gurgel, em Natal-RN. O fotojornalista morava em Vila Flor, interior do Rio Grande do Norte, há cerca de oito anos. Segundo a esposa dele, Mikarla Dionísio, à época, Pedra foi visitar sua irmã a passeio e decidiu morar na região após se apaixonar pela cidade.

“Ele era uma pessoa muito especial, simpático com todos, gostava sempre de ajudar ao próximo, bastante humilde. Era um bom marido. Vínhamos sempre fazendo exames, consultas e ele precisava de um transplante de fígado, mas infelizmente não deu certo. Ele foi muito forte, desde que descobriu a doença ele lutou bastante. Meu eterno companheiro”, lastimou a esposa.

Nota de pesar

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) publicou uma homenagem ao fotógrafo. “O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) manifesta enorme pesar com a perda de mais um grande profissional do fotojornalismo brasiliense, Sebastião Pedra e Jesus”, disse a nota.

Querido pelos colegas de redação, Sebastião Pedra recebeu mensagens de reconhecimento do seu trabalho. “Assim como Roberto Stuckert, Ronaldo de Oliveira, Orlando Brito, Dida Sampaio e Sergio Amaral, Sebastião Pedra deixa uma legião de amigos e fãs do seu trabalho prestado ao jornalismo. O SJPDF lamenta profundamente a perda do colega e transmite os sentimentos, o reconhecimento e o carinho da categoria aos familiares, amigos e colegas do grande fotógrafo Sebastião Pedra”, finalizou a nota.

Sepultamento

Sebastião Pedra será enterrado nesta quarta-feira (26), o velório será realizado na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, a partir das 12h30. Familiares e amigos são bem-vindos. O sepultamento está marcado para às 15h.

A família está realizando uma rifa solidária para arrecadar a quantia para ajudar nos custos do translado funerário de Natal para Brasília, que ficou no valor de R$ 12 mil. Quem se solidarizar e quiser ajudar, pode entrar em contato com a filha de Sebastião, pelo número (61) 99282-3336 (Paula Lucio).