Foragido por matar mulher tem foto divulgada

Um homem suspeito de matar uma mulher em 2021 com outros dois comparsas em Ceilândia está foragido da justiça

Um homem suspeito de matar uma mulher em 2021 com outros dois comparsas em Ceilândia está foragido da justiça. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Weberth da Silva Alves, de 26 anos, juntamente os outros dois levaram a vítima para uma residência e na oportunidade em que, após haver sido submetida a um julgamento, por meio de videochamada, foi condenada à morte.

Os criminosos mataram a vítima a golpes de paulada e de tesoura, decapitando-a, sendo o seu corpo abandonado naquele local enquanto a sua cabeça foi lançada numa praça no Setor Santa

Lúcia, Águas Lindas/GO.

Agora a PMDF divulga a foto do criminoso para que ele seja preso. As denúncias poderão ser feitas de forma anônima, por meio dos canais on-line de denúncia, no site da PCDF, ou mesmo pelo Disque-Denúncia (197), a ligação é gratuita e o sigilo absoluto.