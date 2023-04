PRF apreende carro em mau estado de conservação no Recanto das Emas

O veículo estava sem o teto e a placa traseira de identificação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desse domingo (23), um veículo Fiat/Palio, que transitava com várias alterações irregulares, na BR060, no Recanto das Emas.

A equipe da PRF avistou um veículo Fiat/Palio, transitando com várias alterações, entre elas sem o teto e a placa traseira de identificação. Foi dado ordem de parada ao condutor e iniciaram os procedimentos de fiscalização.

Foto: PRF

Após a realização de uma busca nos ocupantes do veículo, foram encontrados em posse do passageiro, um homem, uma pequena porção de maconha, e um aparelho celular com o número do IMEI registrado como roubado/furtado, corrido em 06/11/2022.