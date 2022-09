Ibaneis anuncia investimentos no Cruzeiro

Ibaneis falou dos investimentos feitos na cidade durante seu mandato, que é a primeira com iluminação 100% em LED

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta sexta-feira (02), a região do Cruzeiro, onde anunciou a reforma da Feira Permanente da cidade.

Durante discurso, o candidato à reeleição falou dos investimentos feitos na cidade durante seu mandato, que é a primeira com iluminação 100% em LED, e lembrou da reforma do Cruzeiro Center, um pedido antigo dos moradores.

Ibaneis conversou com os feirantes e anunciou que a estrutura vai passar por uma reforma completa. “Temos uma obra importante que é a revitalização do Cruzeiro Center, fizemos muitas calçadas, iluminamos toda a cidade, o Cruzeiro é um exemplo de cidade nesse sentido, o que ajuda na segurança. Na feira foi pedida a reforma, o projeto foi concluído pela Novacap e vamos liberar os recursos para a reforma total da feira, atendendo o pleito dos feirantes e de toda a comunidade”, disse o chefe do Executivo.

Asa Sul

Mais cedo, antes de chegar ao Cruzeiro, Ibaneis participou de um evento ao lado do candidato a deputado distrital Roosevelt Vilela (PL), na Legião da Boa Vontade, na Asa Sul. “É importante participar de um evento com uma turma alegre como essa. A cada vez que encontramos pessoas de bem e dispostas a levar nosso nome às ruas, isso é muito importante e vocês passam a ser integrantes da nossa família”, agradeceu Ibaneis Rocha.