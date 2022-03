Foragido é preso dirigindo sob efeito de drogas

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem, que pilotava uma moto, foi abordado na quadra 909 da Asa Norte

Um foragido do sistema carcerário foi preso, na noite do último sábado (05), pelo Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) enquanto dirigia sob efeito de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem, que pilotava uma moto, foi abordado na quadra 909 da Asa Norte. Ele apresentava sinais de embriaguez e, ao ser questionado, mentiu sobre seu nome.

Porém, ao ser encaminhado para o Instituto de Criminalística, ele foi identificado. Além de foragido, o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo a transeunte e roubo a estabelecimento comercial.

Ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foram registrados os flagrantes de condução de veículo automotor sob efeito de substância entorpecente e falsidade ideológica. O preso ficou à disposição da autoridade judiciária para o cumprimento do mandado de prisão.