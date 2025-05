PMDF prende traficante com grande quantidade de drogas no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com atuação integrada do GTOP 47 (27º BPM) e GTOP 35 (25º BPM), prendeu um homem por tráfico de drogas na Quadra 204 do Recanto das Emas, às 20h30 desta segunda-feira (5).

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas peças de maconha pesando aproximadamente 1kg cada, porções de skank e cocaína, uma balança de precisão, materiais para embalo, além de R$ 205 em dinheiro. O prejuízo estimado ao tráfico é de cerca de R$ 6 mil.

O autor, que já possuía diversas passagens pelo mesmo crime, foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia para os devidos encaminhamentos. A ação contou com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).