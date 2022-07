Foragido da Justiça é preso após postar foto durante jogo do Flamengo em Brasília

Um foragido da justiça, de 20 anos, foi preso após postar uma foto no Estádio Mané Garrincha, durante a partida entre Flamengo X Juventude

Na última quarta-feira, 20, um foragido da justiça, de 20 anos, foi preso após postar uma foto no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, durante a partida entre Flamengo X Juventude.

Breno Willians Correia Conceição divulgou a imagem, em que aparece ao lado de uma mulher, em uma rede social.

Na saída do jogo, ele foi preso por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Breno havia fugido, no dia 14 de maio, ao ser levado para uma audiência.

Conforme a polícia, desde então, ele era monitorado pela Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe).

Segundo processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele responde a inquéritos por tráfico de drogas, lesão corporal e uma tentativa de homicídio, no Incra 9, em Ceilândia.

De acordo com a polícia, o jovem ainda é suspeito de roubo e violência doméstica, sendo considerado “um indivíduo de alta periculosidade”.