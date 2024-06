Fiscalização desfaz ‘rolezinho’ e autua motociclistas por diversas irregularidades

Nesta quarta-feira (19), por volta de meia-noite, enquanto realizavam blitz da Lei Seca, na altura da Praça dos Três Poderes, os agentes do Detran se depararam com um grande grupo de motociclistas que praticava o chamado “rolezinho”. As equipes de fiscalização acompanharam o grupo e abordaram 55 motociclistas, realizando o teste do etilômetro passivo em todos eles e constatando inúmeras irregularidades de trânsito.

O bafômetro passivo detecta a presença de álcool no ambiente sem a necessidade de sopro do condutor. Basta aproximar o aparelho do condutor para que o ar existente próximo ao condutor seja avaliado e a presença ou não de álcool seja indicada por luzes coloridas: verde para ausência de álcool, amarela para suspeita de presença e vermelha para presença de álcool.

A ação durou cerca de 30 minutos e contou com 12 viaturas do Detran-DF, um guincho e uma viatura da Polícia Militar do DF (PMDF). Os motociclistas foram abordados principalmente na Esplanada dos Ministérios, no Setor de Clubes e na Via JK.

Entre os motociclistas abordados, três foram autuados por estarem com a moto não licenciada, quatro estavam alcoolizados, três com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, quatro não habilitados e um que conduzia motocicleta com habilitação em outra categoria e 20 outros condutores foram autuados por infrações diversas.

Além disso, três motociclistas foram autuados por direção perigosa e quatro foram conduzidos à delegacia por estarem com placas adulteradas, crime previsto no artigo 311-B do Código Penal. As motocicletas com placas adulteradas permaneceram na Delegacia de Polícia para perícia. Os motociclistas também responderão pelo crime de trânsito previsto nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O ‘rolezinho’ reúne motociclistas fazendo manobras perigosas e barulho em ruas públicas e é combinado nas redes sociais. A maioria dos motociclistas cobre os caracteres das placas com fita com o claro intuito de cometer irregularidades no trânsito e não serem identificados, como empinar as motos, andar em zigue-zague, conduzir sem as mãos, sem capacete, causar ruído excessivo, além de impedir o tráfego de outros veículos.

As equipes de fiscalização de trânsito do Detran-DF já vinham monitorando o grupo e os locais e horários em que ele costumava transitar. Ao perceber a presença dos agentes, sete motociclistas evadiram do grupo e escaparam da fiscalização.

“O Detran-DF está atento aos grupos que combinam ‘rolezinhos’ de moto pelas cidades e trabalha para coibir essa prática que compromete a segurança dos próprios motociclistas e dos demais usuários das vias, pela grande quantidade de irregularidades cometidas e o bloqueio do tráfego em alguns casos”, destacou o coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Metropolitana, Anthony Grillo.

*Com informações da Agência Brasília.