GoldKo, da família fundadora da Kopenhagen, inaugura loja em Brasília

A da família fundadora da Kopenhagen, inaugurou sua mais nova loja da marca GoldKo em Brasília. A unidade promete ser um verdadeiro paraíso para o consumidor que procura opções de chocolates verdadeiramente surreais e saborosos, além de um oásis para os amantes de cafés especiais.

O mix da loja inclui chocolates em barra, bombons recheados, marshmallow de colher (um dos carros-chefes), sorvete e muito mais. A empresa, fundada em 2017 por Paulo, Gregory e Chantal Kopenhagen Goldfinger, pai e filhos, tem como pilares a inovação e a qualidade, buscando sempre surpreender seus clientes a cada experiência gastronômica. A GoldKo já conta com uma unidade própria, seis franquias e planeja ter mais oito até o fim do ano.

A nova loja da GoldKo na capital federal fica na SCLS 309 Bloco C Lj 19, no Asa Sul.

A GoldKo Chocolate & Café é uma rede de franquias que entrou no franchising em 2022. Interessados em ter uma unidade devem dispor de um capital de R$ 300 mil, com uma estimativa de faturamento médio mensal de R$ 110.000,00 e um prazo de retorno 24 a 36 meses.