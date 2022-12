Fiscalização de Natal flagra 41 motoristas embriagados

Durante a operação, entre sexta-feira (23) e domingo (25), foram abordados 220 condutores

Desde sexta-feira ao domingo (25), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) efetuou ações de fiscalização de trânsito nas cidades de Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga com o objetivo de promover maior segurança durante as festas do Natal. Na operação, 41 condutores foram flagrados dirigindo após ingestão de bebida alcoólica, entre os 220 que foram abordados pelos agentes.

Agentes de trânsito do Detran flagraram também dez condutores inabilitados, nove com a CNH vencida há mais de 30 dias e aplicaram mais 55 infrações diversas.



O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Wesley Cavalcante, reforça os riscos de se misturar álcool e direção, agravados principalmente quando combinados com excesso de velocidade e condições adversas do tempo, como as chuvas. “Os 41 condutores embriagados retirados de circulação pelas nossas equipes de fiscalização foram impedidos de seguir viagem e, possivelmente, de causar algum acidente de trânsito e ceifar vidas inocentes”, destaca Wesley.

Com informações da Agência Brasília