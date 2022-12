Carro tomba no Núcleo Bandeirante

Havia apenas o motorista dentro do veículo, ele foi atendido e encaminhado para o IHBB para uma análise médica mais detalhada

Um veículo de passeio tombou na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, próximo ao Bloco 790, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

O condutor, um homem de 21 anos, estava trafegando na Avenida Central do Núcleo Bandeirante, quando perdeu o controle do carro, colidiu com uma placa de trânsito e tombou logo após, sobre uma calçada à direita da via.

Havia apenas o motorista dentro do veículo, ele foi atendido e encaminhado para o IHBB para uma análise médica mais detalhada.

Após a desmobilização do CBMDF, a Polícia Militar foi acionada para o local.