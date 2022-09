Saúde faz novo chamado para vacinação contra poliomielite

Segundo a pasta, após o dia 30, não será mais oferecida a dose extra da polio e essas crianças não poderão mais ser vacinadas

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal fez, nesta quarta-feira (28), uma nova convocação para os pais ou responsáveis de crianças de 1 a 4 anos para vaciná-las contra a poliomielite. A campanha se encerra na próxima sexta-feira (30).

Segundo a pasta, após o dia 30, não será mais oferecida a dose extra da polio e essas crianças não poderão mais ser vacinadas.

As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Até agora, cerca de 6 milhões de doses foram aplicadas no Brasil.

Além do imunizante contra a poliomelite, a pasta ainda oferece multivacinas para crianças e adolescentes de até 15 anos.

Veja onde se vacinar:

Vacinação de rotina e campanha contra a poliomielite

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Influenza