Com retrospecto favorável dentro de casa, APCEF/ADEF busca sair na frente em confronto pelas quartas da LFF

A semana é decisiva para as meninas da APCEF / ADEF (DF), já que na sexta-feira,30, tem confronto pelas quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF), contra a forte equipe Leoas da Serra (SC). Para esta primeira partida, as brasilienses entram em quadra em casa, no ginásio de esportes da APCEF, localizado no Setor de Clubes Norte.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando a vitória desde o primeiro minuto. Para isso, o técnico da ADEF, Lucas Fernandes, prepara o seu grupo com o clima que o embate merece, com o intuito de fazer valer o mando de quadra e a torcida a favor dentro das quatro linhas.

“Um mata-mata da principal Liga do país já fala por si só o peso que tem. Era muito importante colocar nosso trabalho e nossa cidade nas quartas de final do nacional. O esporte de Brasília precisa estar chegando mais entre as principais do país. Nosso principal objetivo era a classificação, conseguimos. Agora vamos desfrutar desse momento tão importante para o clube e tentar chegar ainda mais longe na competição”, destaca o comandante do time brasiliense.

Na primeira fase da LFF 2022, formada por 12 equipes, as garotas da bola pesada do Distrito Federal mostraram seu valor e garantiram a classificação em sexto lugar com o total de 18 pontos, sendo seis vitórias em 11 jogos. A juventude do grupo é um ponto a ser destacado, que pode fazer a diferença no confronto em dois jogos. Nesta oportunidade, o elenco da ADEF conta com a ala/fixa Let, de 22 anos, que já jogou no futsal catarinense, reforçou o elenco do time candango nesta temporada e conhece bem as adversárias.

“Já atuei por duas equipes de Santa Catarina, onde fiz alguns jogos contra as Leoas da Serra, pelo Campeonato Catarinense ou Jogos Abertos. Acredito que isso me traz um pouco de experiência, mas sabemos que será um jogo muito duro”, avalia a jovem.

Foto: Lucas Rodrigues

O fator “casa” e a vitória sobre as Leoas na etapa de classificação somam para a confiança das garotas da ADEF. No entanto, elas preferem manter a cautela. “A ADEF está invicta na LFF em casa e lutaremos para manter esse feito. Temos que fazer o nosso jogo, marcar forte, apostar nos contra-ataques e caprichar nas bolas paradas”, conta Let, sobre a estratégia para medir forças e sair na frente diante a equipe que terminou na terceira posição na fase classificatória.

Força, motivação e foco são os sentimentos aflorados para esta sexta-feira, a partir das 20h. O jogo terá transmissão ao vivo da NSports pelo YouTube.

Torcida

Os portões do ginásio da APCEF estarão abertos para os torcedores que quiserem acompanhar o confronto. Basta a pessoa ir na portaria do clube e pegar a pulseira de identificação.

Serviço

Os treinos do time adulto da ADEF acontecem no ginásio da APCEF das 18h às 19h30. As atividades desta semana serão de terça a quinta-feira.