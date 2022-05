3 mil pessoas já participaram de ações por um trânsito mais seguro

A equipe de educadores da Escola Vivencial de Trânsito, já atendeu 3 mil pessoas nos primeiros 10 dias de ação do Maio Amarelo 2022

A equipe de educadores da Escola Vivencial de Trânsito — Transitolândia, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), já atendeu 3 mil pessoas nos primeiros 10 dias de ação do Maio Amarelo 2022.

A campanha busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e acidentes com ferimento no trânsito em todo o mundo.

As ações no DF incluíram blitz educativa em quatro dos cinco distritos rodoviários do órgão (Samambaia, Paranoá, Sobradinho e Planaltina), uma campanha voltada para pedestres na passarela aérea da Candangolândia e na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003). Também contou com um evento especial para as mães no Eixão do Lazer e duas palestras, uma na Rede de Ensino Certo e outra na fábrica de cimento Ciplan, na Fercal.

Em todos os eventos foram distribuídos kits educativos contendo materiais específicos para cada tipo de público, o que deixou a servidora pública Ana Lúcia Vieira, de 30 anos, moradora de Sobradinho, bastante satisfeita.

“O Maio Amarelo sempre é um evento muito bem-organizado. Sempre que é possível, eu procuro participar, porque entendo a importância das atitudes que deixam o trânsito mais seguro”, disse a servidora enquanto usufruía do evento no domingo (8), no Eixão do Lazer.

A iniciativa, que visa conscientizar milhares de pessoas, conta com as mais diversas frentes, como a veiculação de peças alusivas ao tema deste ano — Juntos salvamos + vidas no trânsito, nas principais rodovias distritais, em ônibus — em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) —, em totens da Rodoviária do Plano Piloto e nos telões do Metrô-DF.

A mensagem educativa de trânsito também chega às pessoas por meio de material instalado nos carrinhos de compras de 27 atacadistas espalhados pelo DF, de adesivos colados nos produtos de 21 panificadoras e da veiculação de peças em quatro shoppings da cidade.

A diretora de Educação de Trânsito do DER-DF, Jucianne Nogueira, estima que, até o dia 31, centenas de milhares de pessoas sejam atingidas pela campanha.

“Somente na rodoviária, no metrô, nos shoppings e nos supermercados passam incontáveis pessoas por dia. Imagine quantas delas não estão recebendo essa mensagem. Sem contar aqueles que compram um pãozinho em uma das padarias parceiras e levam um adesivo no produto, ou passam por uma de nossas rodovias diariamente e leem as mensagens nos nossos totens e painéis”, ressalta a diretora.

Até o fim deste mês, serão realizadas mais ações educativas, incluindo passeios ciclísticos e motociclísticos, campanha para pedestres, palestras em empresas, shoppings e escolas, e a tradicional doação de sangue no Hemocentro.

A abertura oficial do Maio Amarelo 2022 foi realizada em 30 de abril, na Escola Vivencial de Trânsito do DER — a Transitolândia, localizada no Parque Rodoviário do DER, em Sobradinho. O evento contou com a presença de 400 pessoas.

A comunidade pôde participar de atividades que reforçam a segurança no trânsito. A criançada visitou a minicidade que representa uma rodovia, aprendeu noções básicas de segurança e acompanhou a apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal.

“Abrir as portas da Transitolândia para a população, ainda mais na abertura do Maio Amarelo, nos encheu de alegria. É sempre muito bom ver a criançada aprendendo e se divertindo”, ressaltou o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

*Com informações da Agência Brasília