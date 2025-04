Fim de semana em Brasília terá programação cultural, religiosa e shows dos 65 anos da capital

Exposições, shows, corrida de rua, troca da Bandeira Nacional e encenações temáticas vão rechear a programação do aniversário de Brasília. De 19 a 21 de abril, o público conta com uma lista extensa de opções gratuitas para curtir a capital federal, dentro e fora da programação especial dos 65 anos da cidade.

Para garantir a participação de todos, o Governo do Distrito Federal decretou, por meio do programa Lazer para Todos, que a partir desta quinta-feira (17) as entradas no Jardim Botânico de Brasília e na Fundação Zoológico de Brasília sejam gratuitas. Entre 17 e 21 de abril, a população também conta com a isenção de pagamento nos transportes públicos, garantida pelo programa Vai de Graça.

Aniversário de Brasília

Com o tema O melhor tempo é agora, a festa será realizada na área central da capital e contará com três dias de atrações gratuitas. A Esplanada dos Ministérios será o palco principal da comemoração, reunindo artistas de diversos estilos musicais, como axé, forró, gospel, frevo, pagode, piseiro e sertanejo.

As apresentações ocorrerão em um palco montado especialmente para o evento, com telões, passarela e uma estrutura completa que inclui camarotes, área kids, espaço pet, roda gigante, tirolesa e praça de alimentação.

Exposição

No Jardim Botânico de Brasília ocorre, até 20 de abril, a exposição Janela do Vão de Almas, uma obra de Janice Affonso, que traz 27 pinturas, instalação com objetos kalunga e projeções sobre elementos fundamentais da cultura kalunga, como a dança sussa, as festas religiosas, as práticas agroecológicas e a relação profunda com a natureza. A exposição conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras e audiodescrição.

Troca da Bandeira

Neste domingo (20) ocorre a tradicional solenidade da troca da Bandeira, conhecida como Bandeirão, a partir das 9h30, na Praça dos Três Poderes. A Bandeira Nacional, hasteada em um mastro de 110 metros de altura, é substituída mensalmente devido ao desgaste causado pelo sol e pelo vento. Instituída pela Lei Federal nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, o evento ocorre tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês, mas foi excepcionalmente transferido para 20 de abril para compor as celebrações do aniversário de 65 de Brasília.

Exposição

A Biblioteca Nacional de Brasília recebe até 11 de maio, a instalação De Ver Cidade – Brasília numa Caixa de Brincar – edição monumental, uma realização do coletivo Entrevazios. A obra é composta por 20 blocos interativos de diferentes alturas e um material cimentício característico da arquitetura modernista, promovendo um diálogo entre o público e o espaço urbano. As caixas podem ser movidas, manipuladas e até mesmo receber uma pessoa dentro, permitindo que os visitantes construam e reconstruam a própria versão de Brasília. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h.

Semana Santa

O Grupo Via Sacra ao Vivo, de Planaltina, dá início à simulação da Santa Ceia na quinta-feira (17), às 20h, no estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas. A celebração eucarística será presidida por Dom Denilson e em seguida terá vez a encenação de Jesus à mesa com os apóstolos.

Na sexta-feira (18), as encenações são no Morro da Capelinha, a partir das 15h com a celebração da cruz, presidida pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. A Via Sacra é composta por 14 estações divididas ao longo dos 800 m do morro da Capelinha. Durante as 4 horas de apresentação, o espectador poderá assistir a julgamento, prisão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Cinema e música

Para comemorar o aniversário da cidade, o Cine Brasília estreia, nesta sexta-feira (19), a mostra Brasília em Cena. Com três dias de programação, as sessões apresentam filmes de ficção e documentários que retratam a história e o cenário da capital federal. A entrada para todas as sessões é gratuita e por ordem de chegada, sem a necessidade de retirada de ingresso previamente.

Na programação musical, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob regência do maestro Cláudio Cohen, se apresenta no Museu Nacional da República, nesta quinta-feira (17), às 20h. A retirada do ingresso é pelo link. O repertório terá Trittico Botticeliano, de Ottorino Respighi; Concerto para Clarinete e Orquestra nº1 em fá menor – Op.73, de Carl Maria von Weber; e a Sinfonia nº40, de Mozart, em sol menor.

Maratona Brasília 2025

Nos dias 20 e 21 de abril, a capital será palco da Maratona Brasília 2025, corrida apoiada pelo Correio Braziliense com patrocínio do BRB e parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF). A largada será na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional, com percursos de 3 km, 5km, 10 km, 21 km e 42 km.

Os corredores ainda poderão escolher participar de dois desafios. O primeiro é o Desafio BSB 65 Anos, que dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21 km) no domingo, e a maratona (42 km) no dia seguinte. O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas, uma no domingo e outra na segunda-feira. Para a premiação do desafio, caso ambas as disputas sejam concluídas, os atletas receberão uma terceira medalha.

Com informações Agência Brasília