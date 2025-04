Homem que atropelou e matou motociclista no Noroeste é indiciado pela Polícia Civil

Por Pedro Vianna

[email protected]

Na madrugada dessa terça-feira, 15, por volta das 5h, um motorista identificado como Daniel Henrique da Silva, 41 anos, atropelou e matou uma motociclista, de 46 anos, na Quadra 103, do Setor Noroeste. O homem fugiu do local e foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (16). A vítima, identificada como Maria Núbia dos Santos, trabalhava como diarista. Daniel permanece foragido até o momento da publicação dessa matéria.

Com a chegada da PCDF e da Polícia Militar do DF (PMDF) no local, testemunhas identificaram o suspeito e confirmaram o ocorrido. Os oficiais estão a procura do homem. Daniel trabalha no Banco do Brasil como bancário, e mora no Noroeste. As autoridades foram a sua casa, mas não encontram o motorista ou algum familiar.

Algumas câmeras disponíveis no local gravaram o momento do acidente. Daniel chega a descer do carro para checar Maria, logo após entra no veículo e foge sem prestar socorro. Ao chegar no local, o CBMDF encontrou a motociclista com múltiplas fraturas e traumatismo craniano gravíssimo. O óbito foi declarado no local por um médico do SAMU.

Veja:

Maria Núbia dos Santos Silva, estava a caminho do trabalho no momento do acidente. A mulher deixa dois filhos, com idades de 8 e 10 anos.

Crimes e Infrações pelos quais é acusado

O homem é acusado pela Polícia Civil por homicídio culposo e lesão corporal culposa, além disso, o condutor é acusado de cometer duas infrações. Uma infração gravíssima por abandonar um condutor envolvido em acidente, e uma grave, por não prestar socorro à vítima.

Daniel está com um mandado de prisão em aberto, fontes afirmam que amigos do homem estão o ajudando a fugir. Estes podem responder pelo crime de favorecimento pessoal.