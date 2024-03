Fim de semana em Brasília tem hip-hop, teatro e visitas com acessibilidade

Durante o fim de semana, a programação do Inspira Brasília segue diversificada

O Governo do Distrito Federal (GDF) promete agitar o final de semana dos brasilienses com uma programação cultural diversificada e opções gratuitas. Com atrações para todos os gostos e públicos, a Agência Brasília elenca uma série de eventos que contam com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) ou são promovidos em equipamentos públicos.

Durante o fim de semana, a programação do Inspira Brasília segue diversificada. A iniciativa é do GDF, em parceria com a Câmara Legislativa (CLDF), a Federação das Indústrias de Brasília (Fibra), a Federação do Comércio do DF (Fecomércio), a Federação da Agricultura e Pecuária do DF (Fape) e o Sebrae-DF.

São vários eventos em diferentes endereços da capital, até o dia 10, como encontros, exposições, apresentações artísticas, palestras, workshops e painéis de discussão. O objetivo é criar conexões com turismo, tecnologia, gastronomia e design, arte e música, esporte e educação, estimulando a diversidade cultural e a colaboração entre os segmentos econômicos locais.

Um dos destaques é a exibição do espetáculo Naquela Estação, no Complexo Cultural de Planaltina. Com sessões às 20h no sábado (2) e no domingo (3), a peça narra a história de uma estação de trem perdida no tempo e dos passageiros na expectativa de que algo chegue. A trama tem histórias repletas de segredos e mistérios, encontros e desencontros.

Caravana Cultural

Planaltina também recebe, no domingo, a terceira edição da Caravana Cultural Nota 10 – evento que promove a inclusão e o legado da cultura hip-hop no Brasil. Shows musicais, dança e teatro vão agitar a Praça do Estudante, na Vila Nossa Senhora de Fátima. A entrada é franca.

As atrações, que terão início às 15h, contam com a participação da mestre cerimonialista e drag queen Raio Laser e dos grupos Subconsciente e Atitude Feminina, como representantes do rap local. A lista inclui ainda nomes do cenário nacional, como GOG, Osmair e Lio. No breakdance, também marcam presença FaB*Girl, Cypher Clan e B.boy Jackson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acessibilidade em Libras

Durante todo mês de março, uma ação organizada pelo grupo Mediato Conecta fará visitas em espaços culturais de Brasília guiadas e mediadas por intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Serão, ao todo, cinco encontros presenciais gratuitos, com limite de 20 vagas.

Grupo Mediato Conecta promove visita guiada ao Museu de Arte de Brasília no sábado

Durante as visitas, os participantes terão a oportunidade de conhecer e criar vínculos com os bens culturais que compõem o local a ser visitado, por meio de atividades mediadas. O objetivo é viabilizar o acesso de diferentes públicos aos equipamentos para despertar o gosto pela arte e cultura e promover experiências educativas sensíveis e inovadoras, entre outros benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro encontro será realizado neste sábado, com visita mediada à exposição Dô, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Para participar, basta comparecer ao local, a partir das 15h.

Informações são da Agência Brasília