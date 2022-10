Filhote de gavião ferido é resgatado no Lago Norte

Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, a ave estava com uma das asas quebradas e com um ferimento no bico

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resgatou, na manhã desta sexta-feira (14), um filhote de gavião ferido no Setor de Mansões do Lago Norte. Segundo a corporação, a ave estava com uma das asas quebradas e com um ferimento no bico.

Parceria público-privada norteia nova gestão do Cine Brasília

Após o resgate, ela foi encaminhada para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS), do Ibama, onde receberá tratamento e será reinserida em seu habitat natural. Veja o vídeo: