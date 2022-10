Mãe pede comida para alimentar os filhos no DF

Ana Paula é mãe de duas crianças, uma delas diabética, e mora de favor. Apesar de receber Auxílio Brasil, não é suficiente para se manter

Sem comida e prestes a ser expusa do lugar onde vive, Ana Paula Batista da Silva, de 30 anos, precisou se expor para pedir ajuda. Em vídeo gravado, a mãe pede doação de alimentos para dar para seus dois filhos, que têm 6 e 8 anos.

No vídeo, Ana Paula afirma não ter nada para jantar. Seu marido está acamado, com câncer de pulmão, e seu filho mais novo tem diabetes. Apesar de possuir um lote no Jardim de Barragem, em Águas Lindas, a família não possui recursos para a construção de uma moradia, e o local possui apenas algumas paredes de tijolo, sem um teto. “Moramos de favor, e eles querem que a gente saia, mas não temos para onde ir”, disse ela.

Ana Paula pede ajuda também para acabar de construir a casa para morar com sua família.

Quando consegue, Ana Paula vai às ruas vender balinhas para conseguir uma renda extra, mesmo que pequena. Ela recebe o Auxílio Brasil, mas conta que não é suficiente. “Eu preciso comprar medicamentos para o meu esposo e meu filho, então não sobra dinheiro pra comida do mês”, completou.

Os interessados em ajudar a família podem fazer doação de alimentos e materiais de construção no endereço Jardim da Barragem 6, Quadra 70, Lote 09. Também é possível entrar em contato com a Ana Paula pelo número (61) 99302-3308.