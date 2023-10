Filha de 18 anos é baleada pelo própio pai em Taguatinga

O incidente aconteceu por volta das 12h, enquanto a jovem estava prestes a entrar no carro da família

Nesta quinta-feira (5), em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, uma jovem de 18 anos foi vítima de disparos feitos por seu próprio pai.

O pai, identificado como Geraldo Jorge de Oliveira, disparou cinco vezes contra o veículo, atingindo sua filha com três desses tiros. Apesar da gravidade dos ferimentos, a jovem estava consciente quando socorrida e foi prontamente levada pelo Samu ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

De acordo com a mãe da vítima, sua filha passou por uma cirurgia no HRT. No momento do incidente, o irmão da jovem, de 20 anos, e a namorada dele, de 19 anos, também estavam no veículo, mas, por sorte, não foram atingidos pelos disparos.

Geraldo Jorge de Oliveira, o autor dos tiros, é um homem de 48 anos com antecedentes criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Após atingir sua filha, ele fugiu do local e, até o momento desta reportagem, permanecia foragido.

Em depoimento à polícia, a mãe da vítima revelou que o homem havia passado toda a semana consumindo álcool e cocaína dentro de casa, comportamento que o tornava ameaçador para a família. A namorada do filho do casal também testemunhou, afirmando que as brigas na família eram frequentes e que, naquele fatídico dia, o suspeito havia discutido violentamente com sua esposa e filha, chegando a ameaçá-las de morte.

Após uma discussão intensa, a mãe decidiu deixar a casa, sendo seguida pelo marido. Os filhos, ao perceberem a situação, tentaram se refugiar em outro local. Foi nesse momento que, ao entrarem no carro, foram surpreendidos pelo pai armado.

Após disparar contra sua própria filha, o homem culpou a mãe pela tragédia.

Vale ressaltar que a mãe da jovem possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e mantém duas armas em casa, devidamente trancadas em um cofre. Segundo ela, Geraldo não tinha acesso a essas armas. O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Centro.