DF tem 485 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (6)

485 vagas de emprego abertas nesta sexta. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir presencialmente a uma das 14 unidades

Boa notícia para quem está à procura de uma oportunidade de recolocação profissional. As agências do trabalhador do Distrito Federal dispõem de 485 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (6). Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir presencialmente a uma das 14 unidades durante a semana. Todos os cargos oferecem benefícios.

Nesta sexta (6), há seis vagas para açougueiro em Planaltina, cinco sem local de trabalho definido, e duas na Zona Industrial | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

‌Do total de vagas, 124 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). A maior procura é por repositor de mercadorias – são 109 oportunidades para candidatos com ensino médio completo. Não há exigência de experiência e o salário é de R$ 1.399. No Guará, procura-se três serventes de obras (R$ 1.438), três pedreiros (R$ 2.200) e três auxiliares de almoxarifado (R$ 1.775,30). Também há cinco vagas para repositor em supermercado, em Ceilândia (R$ 1.399), sem exigência de atuação prévia.

‌Além disso, para o público geral, estão disponíveis 37 vagas para vendedor pracista, com salários de R$ 1.320 a R$ 1.550 e sem cobrança de experiência – serão contratadas 22 pessoas para trabalhar em Taguatinga e 15, no Guará. No setor alimentício, destaque para a demanda por açougueiros: há seis postos de serviço em Planaltina, com rendimentos de R$ 1.420, cinco sem local de trabalho definido, com oferta de R$ 1.493, e duas na Zona Industrial, com salário de R$ 1.740.

‌Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

‌Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília