Festa surpresa no hospital: superando traumas com amor e cuidado

Brincar de boneca, estudar e poder sonhar com contos de fadas. Essas deveriam ser as memórias da infância de uma menina de apenas 8 anos para levar para a vida inteira. Mas, infelizmente, uma parte das crianças nesta faixa etária ainda tem sua infância roubada por atos criminosos, e acabam sendo vítimas de violência sexual. Este é o caso de Ana*, uma garotinha cheia de sonhos que faz acompanhamento no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com a equipe de Odontologia e com a equipe do Centro de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav) Flor do Cerrado.

Para levar carinho, amor, humanização, empatia e gerar recordações inesquecíveis e positivas de sua infância, as duas equipes se juntaram nesta quarta-feira (19) e organizaram uma festa de aniversário surpresa para Ana, que completou 8 anos no dia 15 de junho, e segundo a sua família, nunca tinha tido nenhuma celebração de aniversário na vida.

“É uma maneira de trazer boas memórias, proporcionar momentos de alegria na vida desta criança que sofreu um trauma tão grande em sua infância. Nem sempre as famílias têm condições e estrutura para fazer uma festa de aniversário, então decidimos proporcionar este momento feliz para ela. A humanização é uma das nossas prioridades e toda a equipe se comoveu com a história dela”, explica a técnica em saúde bucal Milene Pereira.

Com o tema de Branca de Neve, a festa foi organizada em um dos jardins do hospital. Além de uma mesa com salgados, docinhos, bebidas e bolo, a criança teve direito a uma coroa de princesa e presentes dados pelas equipes do Cepav Flor do Cerrado e da Odontologia, além de muitos abraços de parabéns.

“O trauma que ela viveu é muito forte, não se apaga tão facilmente. Por isso, fazemos todo o acompanhamento psicossocial com ela e com a avó, sua cuidadora legal. Este é um caso que estamos atendendo há mais de um ano e nosso objetivo é acolher e ajudar essa criança a seguir em frente com segurança e boas memórias, sabendo que ela merece o melhor deste mundo”, destaca a técnica de enfermagem do Cepav Flor do Cerrado, Ellen Marlete.

A tia de Ana contou que foi a primeira vez que a garota teve uma festa de aniversário como manda o figurino e que foi uma surpresa muito linda. “A equipe contou pra gente, mas nem esperava algo tão grandioso e tão lindo. Foi bem mais do que eu estava esperando e ela ficou feliz, até conseguimos ver ela sorrindo novamente”, afirma. No dia do aniversário de Ana, a família a levou para passear no parque e lanchar fora.

Cepav Flor do Cerrado

Moradores de Santa Maria e Entorno podem procurar ajuda no Cepav Flor do Cerrado, localizado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A unidade oferta acompanhamento psicossocial com psicólogas, enfermeiras, assistente social e técnicas de enfermagem.

A forma de acesso é segura e sigilosa. Qualquer pessoa em situação de violência, seja ela física, sexual ou doméstica recebe acolhimento e acompanhamento psicossocial. Além disso, a equipe está preparada para prestar todas as orientações quanto ao sistema de proteção e segurança dessas vítimas, envolvendo todos os órgãos competentes.

O Cepav Flor do Cerrado está localizado no HRSM, e funciona no anexo, ao lado da entrada principal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h.

*Ana é nome fictício e a família não foi identificada para não expor a criança. O caso é mantido em segredo de Justiça.

*Com informações da Agência Brasília