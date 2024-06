Áreas de escolas são contempladas com mutirão de serviços no Plano Piloto

Por meio de parceria entre equipes da Administração Regional do Plano Piloto, GDF Presente e Novacap, o Governo do Distrito Federal (GDF) finalizou o mutirão de serviços nas áreas externas do colégio Elefante Branco, do Centro Interescolar de Línguas e do Centro Integrado de Educação Física, localizados na Asa Sul. Os espaços receberam capina, retirada de lixo e entulho, limpeza, manutenção de estacionamentos, calçadas e iluminação pública. O objetivo é proporcionar um ambiente mais organizado e seguro para estudantes, professores e pedestres, evitando possíveis acidentes.

A força-tarefa foi iniciada na segunda-feira (17), e contou com três caminhões, um rolo compressor e cerca de 50 trabalhadores, que retiraram mais de cinco toneladas de lixo e entulho dos locais. Também foram usadas oito toneladas de massa asfáltica na manutenção de estacionamentos. Lâmpadas queimadas foram substituídas dos postes localizados nas entradas das instituições de ensino.

Para o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, a operação demonstra o compromisso do governo em proporcionar um ambiente mais seguro para toda a comunidade escolar. “Ações contínuas de manutenção estão sendo realizadas por toda a região do Plano Piloto, garantindo assim uma cidade mais organizada”, enfatizou Bruno Olímpio.

A estudante Luciana dos Reis, 19 anos, diz que faz aulas de inglês no período noturno no Centro Interescolar de línguas (CIL) e percebeu as melhorias na frente da unidade. “Assim que cheguei, notei que a grama foi cortada e a calçada limpa. A iluminação pública também melhorou. Isso deixa a gente mais seguro para poder transitar sem dificuldades, além de deixar o ambiente mais limpo”, elogiou a estudante.

*Com informações da Agência Brasília