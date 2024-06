Mutirão oferece emissão de carteiras de identidade para população em situação de rua

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está emitindo Carteira de Identidade para população em situação de rua nesta quinta-feira (20). A ação faz parte do 7º Mutirão PopRuaJud, realizado pela Justiça Federal no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

A expectativa do Instituto de Identificação (II) é de que sejam prestados cerca de 120 atendimentos presenciais durante todo o dia, com agendamento de outras 150 vagas para os postos do Na Hora. No mutirão realizado em dezembro de 2023, a PCDF emitiu 82 carteiras de identidade nacionais (CINs) e realizou 126 agendamentos para o Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto.

Além das carteiras de identidade, o evento oferece os serviços de certidões de Nada Consta e distribuição, andamento processual e redução a termo, orientações quanto à execução de pena em sistema aberto e conciliações cível, familiar e do consumidor.

O PopRuaJud é um desdobramento da Resolução CNJ 425/2021, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. O objetivo é oferecer à população em situação de rua atendimento prioritário e sem burocracia nos órgãos que compõem o sistema de Justiça.

*Com informações da Agência Brasília