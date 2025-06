Festa Junina fortalece integração entre equipes do Hospital de Santa Maria

Colaboradores do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) transformaram o ambiente em celebração nesta sexta-feira (6).

A Festa Junina, realizada no prédio anexo ao hospital, contou com uma grande variedade de pratos típicos, como milho cozido, pamonha, canjica, arroz doce, galinhada, arroz carreteiro, curau, caldos, cachorro-quente, pipoca, cuscuz e doces diversos. Não faltaram também música animada e até um tradicional “Correio Elegante”.

“Foi muito positivo. Estar em um prédio separado do hospital às vezes nos isola um pouco da rotina institucional. Esse tipo de encontro aproxima e valoriza as relações de trabalho”, avaliou o ouvidor João Paulo Barbosa.

A iniciativa partiu do chefe do Centro de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (Cepav) Flor do Cerrado, Ronaldo Lima Coutinho. Ele também foi o responsável por montar a decoração, com o apoio de sua equipe e uso de objetos pessoais.

“Pensamos em reunir os colegas para um momento de leveza. O ambiente hospitalar é exigente, e precisamos de espaços para aliviar a tensão e fortalecer os laços entre os setores”, destacou Ronaldo.

Durante a semana, a ornamentação foi sendo montada aos poucos, nos intervalos do atendimento, com o envolvimento coletivo dos profissionais. “Foi um momento especial para conhecer melhor os colegas e sair um pouco da rotina. Um tempo necessário para recarregar as energias”, comentou a enfermeira Paula Kely Lemos, do setor de Faturamento”.

A superintendente do HRSM, Eliane Abreu, elogiou o engajamento dos colaboradores. “Fico muito feliz em ver essa união. A convivência saudável também faz parte do cuidado com a saúde mental de todos que atuam aqui”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília