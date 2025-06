Casa de Mosaico é reinaugurada no Caps II do Riacho Fundo

A Casa de Mosaico do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II do Riacho Fundo, foi reinaugurada nesta semana (5).

O espaço é destinado a pessoas em tratamento no centro. Estiveram presentes servidores da Secretaria de Saúde (SES-DF), representantes da Câmara dos Deputados e membros da comunidade local, dentre pacientes, familiares e ex-usuários do serviço.

A reforma da casa começou ainda em 2024. O imóvel recebeu piso e pinturas novas, com completa revitalização de janelas, portas, pias, chuveiros, tanques e lavabo. Boa parte das melhorias no ambiente, porém, são fruto do próprio trabalho dos usuários: quadros, espelhos, jarros de plantas… a mistura de cores e formas geométricas transforma a casa em lar acolhedor e seguro.

“A Oficina de Mosaico tem esse ‘ar da sustentabilidade’, em que, associada ao material que compramos por meio da comercialização de nosso artesanato, também utilizamos muita coisa que viraria lixo. Daí vem a questão dos pedaços que montamos: os cacos destruídos ao longo do sofrimento psíquico. Muitas pessoas vêm ao Caps em profundo sofrimento e, ao encontrarem essa oficina, passam a reconstruir a si mesmas pela composição das peças”. A fala é da terapeuta comunitária Cássia Maria Garcia, há 23 anos no Caps II do Riacho Fundo e responsável pela implementação do projeto desde o início, em maio de 2006.

A profissional explica que a matéria-prima dos trabalhos vai de ladrilhos de azulejo ou de vidro até as tampinhas plásticas e vasilhames de detergente. “Por quê? Porque trabalhamos com a ideia de reconstrução, de reaproveitar, e o mesmo vale para a saúde mental. Aqui o indivíduo sai da autopercepção de que é um estorvo e passa a ser visto como um artista”, ressalta.

Terapia e geração de renda

Iniciada há 19 anos, a Oficina de Mosaico, que por muito tempo ficou conhecida como “Caco Terapêutico”, já recebeu mais de 2 mil usuários. Concebida apenas como um espaço para terapia, hoje, o artesanato criado na unidade tem favorecido a produção de renda, a autonomia do indivíduo, o protagonismo social e a inserção do paciente no mercado de trabalho por meio da Carteira Nacional do Artesão, com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF).

A gerente do Caps II do Riacho Fundo, Mirna Dutra, atua há 21 anos como psicóloga, dos quais 14 foram dedicados à Política de Saúde Mental do Distrito Federal. “Essa reinauguração marca um momento muito importante para o funcionamento de nossos serviços, momento de reconexão e restauração de um espaço da arte, da expressão livre como ferramenta de tratamento aos usuários, dando a eles autonomia e renda.”

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)