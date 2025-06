Foragido por estupro e violência doméstica é preso em blitz no Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite desta sexta-feira (6), um homem foragido da Justiça durante uma operação de bloqueio viário realizada no Paranoá.

A abordagem ocorreu por volta das 23h48 e foi conduzida por uma equipe do Grupo de Operações de Trânsito do Batalhão de Polícia de Trânsito (GOT Bravo/BPTran).

Ao ser parado pelos policiais, o suspeito se recusou a apresentar documentos e a informar seus dados pessoais. Diante da atitude, ele foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia para identificação formal.

Após consulta ao sistema, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, pelos crimes de estupro, lesão corporal grave e violações previstas na Lei Maria da Penha.

O indivíduo foi preso e entregue à autoridade policial de plantão, que dará prosseguimento às medidas legais cabíveis.