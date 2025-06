Novo Portal da Transparência do IgesDF tem navegação mais simples e foco no cidadão

Nesta quinta-feira (5), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou o novo Portal da Transparência.

A nova versão traz navegação mais intuitiva, visual organizado e linguagem acessível. A iniciativa nasceu da análise das manifestações recebidas pela Ouvidoria, que apontavam dificuldades de uso no modelo anterior.

“A proposta foi facilitar a experiência do usuário, tornando as informações mais claras e acessíveis”, explica Nathalia Pina, coordenadora de Transparência e Ouvidoria do IgesDF.

O portal reúne dados sobre contratos, licitações, despesas, remuneração de pessoal, auditorias, relatórios de gestão, processos seletivos e iniciativas em andamento. Também integra o Observatório de Dados, com informações analíticas de interesse público.

A reformulação foi desenvolvida em parceria entre três áreas estratégicas: Transparência e Ouvidoria, Tecnologia da Informação e Assessoria de Comunicação. A proposta foi apresentada à presidência entre março e abril e, em pouco mais de dois meses, o novo portal entrou no ar.

Segundo Willian Fonseca, integrante da equipe de Transparência, o redesenho foi pensado em duas etapas. A primeira, já concluída, envolveu a mudança no layout e a reestruturação da navegação. A segunda, prevista para os próximos meses, será dedicada à revisão dos conteúdos e à criação de painéis interativos com linguagem mais cidadã.

“Buscamos continuamente novas formas de apresentar os dados públicos de maneira clara, moderna e acessível. Transparência é mais do que uma obrigação legal: é um compromisso com o cidadão”, afirma Willian.

A Assessoria de Comunicação foi responsável pela linguagem, identidade visual e estrutura da página. “Todos os ícones foram desenhados à mão exclusivamente para o projeto, reforçando o cuidado com a apresentação das informações”, conta Adolfo Losekann, assessor técnico da área.

O novo portal já está disponível no site institucional do IgesDF (www.igesdf.org.br), na aba “Transparência”. Os conteúdos estão sendo atualizados de forma gradual, de acordo com a complexidade de cada tema e em parceria com as áreas responsáveis.

“Nós aqui no Iges seguimos firmes no compromisso de garantir acesso à informação. Transparência é um pilar essencial da gestão pública”, conclui Nathalia.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)